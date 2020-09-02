04.11.2020

Итоги конкурса на лучший отзыв октября 2020

С 1 октября по 1 ноября ВашВелосипед.РФ проводил уже традиционный конкурс на лучший отзыв о магазине на Яндекс-Маркете. Правила конкурса были ...

02.10.2020

Итоги конкурса на лучший отзыв сентября 2020

С 1 сентября по 1 октября ВашВелосипед.РФ проводил уже традиционный конкурс на лучший отзыв о магазине на Яндекс-Маркете. ...

02.09.2020

Итоги конкурса на лучший отзыв августа 2020

С 1 августа по 1 сентября ВашВелосипед.РФ проводил уже традиционный конкурс на лучший отзыв о магазине на Яндекс-Маркете. ...