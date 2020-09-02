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Велопокрышка KENDA KHAN K935, 27.5"х2.10 (52-584), антипрокольный слой, полуслик, 5-520900
Велопокрышка KENDA KHAN K935, 27.5"х2.10 (52-584), антипрокольный слой, полуслик, 5-520900
1411 руб
Крылья велосипедные TOPEAK Defender XC1/ XC11, 26", TC9627
Крылья велосипедные TOPEAK Defender XC1/ XC11, 26", TC9627
4610 руб
Насос велосипедный SKS Airkompressor 12.0, black, 11011
Насос велосипедный SKS Airkompressor 12.0, black, 11011
2690 руб
Велопокрышка KENDA 20"х2,125" (57-406), K50, средний, 5-527051
Велопокрышка KENDA 20"х2,125" (57-406), K50, средний, 5-527051
702 руб
Камера велосипедная Continental Workshop MTB 26", 47-559/ 62-559, A40, автониппель, 0180581
Камера велосипедная Continental Workshop MTB 26", 47-559/ 62-559, A40, автониппель, 0180581
500 руб
Покрышка для велосипеда KENDA 26"х1.95 (50-559) K847 KROSS PLUS полуслик 5-527625
Покрышка для велосипеда KENDA 26"х1.95 (50-559) K847 KROSS PLUS полуслик 5-527625
860 руб
Велонасос BETO, напольный, алюминий, с манометром, 2 головки, 11Бар/160 PSI, золотистый, 5-470321
Велонасос BETO, напольный, алюминий, с манометром, 2 головки, 11Бар/160 PSI, золотистый, 5-470321
1880 руб
Велокамера Schrader Maxxis Welter, 26x1.9/2.125, Weight 0.9mm, черный, автониппель, IB63803200
Велокамера Schrader Maxxis Welter, 26x1.9/2.125, Weight 0.9mm, черный, автониппель, IB63803200
363 руб

Велосипеды с доставкой по России

Компания «Ваш Велосипед» – крупнейший центр продажи велосипедов, велозапчастей и аксессуаров с доставкой по России. У нас есть байки известных брендов. Наша главная задача – сделать активный отдых доступным, популярным. Наш сайт велосипедов предлагает на выбор любые модели. Вам необходимо только определить конкретный байк, сделать заказ. Также есть комплектующие, сопутствующие товары, которые будут полезны во время прогулок.

Купить велосипед в интернет-магазине ВашВелосипед.рф

Велосипеды делятся на несколько категорий:
  • горные – для катания по бездорожью, горной местности;
  • складные – удобные при транспортировке на дальние расстояния;
  • городские – предназначены для езды в условиях города преимущественно по асфальтированному покрытию;
  • фэтбайки – модели для передвижения по снегу и слякоти, характеризуются утолщенными колесами;
  • ВМХ – байки для выполнения трюков и преодоления препятствий.
Вы можете купить велосипед в Москве, предназначенный для:
  • взрослых и детей;
  • мужчин и женщин.
Главные различия моделей заключаются в конструкции рамы и диаметре колес. Это объясняется анатомическими особенностями строения тела взрослого и ребенка, мальчика и девочки. Обратите внимание: чтобы купить велосипед в интернет магазине для подростка, стоит рассматривать модель, в точности подходящую под его параметры. Из детских вариантов он уже вырос, а потому езда будет дискомфортной. Взрослые байки пока слишком большие, что тоже нехорошо. Продажа велосипедов в Москве – основное, но не единственное направление деятельности нашей компании. Мы предлагаем:
  • запасные части к велосипедам (покрышки, цепи, тормоза, ручки, обода, камеры, втулки и пр.);
  • аксессуары (крылья, инструменты для ремонта, багажники, сумки, шлемы);
    • детские велосипедные кресла;
    • специальную одежду;
    • транспортные средства, работающие от электричества (моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электросамокаты, электровелосипеды);
    • приспособления для детей (беговелы, самокаты, защитные элементы).
    Выбирайте интересующий товар и оформляйте заказ на сайте. При необходимости позвоните или напишите нашему менеджеру. Мы проконсультируем, поможем выбрать и посоветуем хорошую модель.

    Доступные цены на велосипеды

    Стоимость байка зависит от нескольких факторов: Сложность изготовления рамы и комплектующих. 1.Бренд. 2. Расположение сборочного цеха. 3. Известность торговой марки – один из основных критериев, влияющих на ценообразование. Популярные производители – это всегда высокое качество сборки, фирменный стиль, тщательно продуманная рама. Также важным фактором является расположение завода, удаленность его от места продажи, стоимость доставки и растаможки. На цену влияет и материал рамы. Более дешевые варианты производятся из стали, дорогие – из карбона и титана. В среднем сегменте находятся алюминиевые рамы.

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