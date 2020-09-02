Велосипеды с доставкой по РоссииКомпания «Ваш Велосипед» – крупнейший центр продажи велосипедов, велозапчастей и аксессуаров с доставкой по России. У нас есть байки известных брендов. Наша главная задача – сделать активный отдых доступным, популярным. Наш сайт велосипедов предлагает на выбор любые модели. Вам необходимо только определить конкретный байк, сделать заказ. Также есть комплектующие, сопутствующие товары, которые будут полезны во время прогулок.
Купить велосипед в интернет-магазине ВашВелосипед.рфВелосипеды делятся на несколько категорий:
- горные – для катания по бездорожью, горной местности;
- складные – удобные при транспортировке на дальние расстояния;
- городские – предназначены для езды в условиях города преимущественно по асфальтированному покрытию;
- фэтбайки – модели для передвижения по снегу и слякоти, характеризуются утолщенными колесами;
- ВМХ – байки для выполнения трюков и преодоления препятствий.
- взрослых и детей;
- мужчин и женщин.
- запасные части к велосипедам (покрышки, цепи, тормоза, ручки, обода, камеры, втулки и пр.);
- аксессуары (крылья, инструменты для ремонта, багажники, сумки, шлемы);
- детские велосипедные кресла;
- специальную одежду;
- транспортные средства, работающие от электричества (моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электросамокаты, электровелосипеды);
- приспособления для детей (беговелы, самокаты, защитные элементы).
- Предоставление консультаций. Не решили, на какой модели остановиться? Обращайтесь к нашим сотрудникам.
- Цены, находящиеся на доступном уровне. Мы напрямую работаем с производителями, часто проводим акции и делаем скидки, что позволяет недорого покупать велосипеды в Москве. Наша команда организовала дисконтную систему: размер вашей персональной скидки растет с увеличением числа покупок.
- Доставка по всей России. Сотрудничаем с транспортными и курьерскими службами, также предлагаем самовывоз во многих городах страны. Предусмотрена возможность бесплатной доставки, подробнее о ее условиях можно прочесть на специальной странице.